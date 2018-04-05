نادي النصر السعودي يصبح رابع ناد سعودي يشارك في دوري أبطال العرب

قالت تقارير صحفية سعودية، إن نادي النصر سيصبح رابع ناد سعودي يشارك في بطولة دوري أبطال العرب الموسم المقبل.

وتأكد مشاركة أندية الأهلي والهلال والاتحاد من المملكة العربية السعودية.

وحصل الترجي على البطولة العام الماضي؛ بعدما تغلب على الفيصلي في المباراة النهائية.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم اتفق مع نادي النصر للمشاركة في البطولة.

وستقام البطولة العام المقبل بنظام الذهاب والإياب بدلًا من الدورة المجمعة، كما أقيمت العام الماضي في مصر.

ولم يشارك النصر العام الماضي في دوري أبطال آسيا؛ بسبب عدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

وخرج النصر من الدور الأول للبطولة العربية العام الماضي، كما لم يتوج بأي لقب محلي.