النادي الأهلي السعودي يحصل على توقيع عبدالله السعيد (فيديو)

اتفق النادي الأهلي السعودي، مع المهاجم عبدالله السعيد لاعب الأهلي المصري، على الانتقال إلى صفوف الفريق الجداوي خلال الفترة المقبلة، وحصل على توقيعه وفق حديث الإعلامي السعودي أحمد الشمراني.

وقال الشمراني خلال برنامج “الخيمة المذاع على قناة (Ksa Sport) الرياضية السعودية إن الاتفاق المبدئي بين اللاعب والأهلي السعودي تم بالفعل، ووقع اللاعب على عقود انضمامه أثناء تواجده في ضيافة تركي آل الشيخ.

الاتفاق جاء بعد نشر اللاعب صورة تجمعه بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصل اللاعب إلى المملكة صباح اليوم الأربعاء.

أحمد الشمراني – ليسامحني معالي المستشار .. مبروك عبدالله السعيد وقع مع الأهلي #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/2KP5DAEd3X — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٤ أبريل، ٢٠١٨

عاجل النادي #الأهلي يتفق مبدئيا مع اللاعب المصري عبدالله السعيد#برنامج_الخيمة #KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٤ أبريل، ٢٠١٨

كان النادي الأهلي السعودي يرغب في التعاقد مع عبدالله السعيد في بداية الموسم المقبل استغلالًا لقرار الأهلي المصري بالاستغناء عن اللاعب.

وتواصل مسؤولين من الأهلي مع عبدالله السعيد وأقنعوه بالانتقال لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتم تجهيز عرض رسمي لإرساله للأهلي القاهري خلال الساعات المقبلة”.

النادي السعودي رصد 3 ملايين دولار أي ما يقرب من 50 مليون جنيه لضم عبدالله السعيد الذي عرضه الأهلي للبيع مؤخرًا على خلفية توقيعه للزمالك قبل أن يُجدد عقده مع الأهلي”.

وترغب عدة أندية في ضم السعيد، لكن الأهلي يفضل بيعه للأهلي حتى يعود مؤمن زكريا للقلعة الحمراء لحاجة الفريق لجهوده.