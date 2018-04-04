هل ينضم فرانك ريبيري لنادي الاتحاد السعودي؟ (صورة)

زعمت تقارير إعلامية سعودية عن اقتراب النجم الفرنسي فرانك ريبيري مهاجم بايرن ميونخ الألماني من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي الصيف المقبل.

وأذاع برنامج “الخيمة” المذاع على فضائية (Ksa Sports) الرياضية السعودية خبرًا عاجلًا يفيد بأن اللاعب الدولي الفرنسي ريبري يقترب من الانضمام لنادي الاتحاد الموسم القادم.

عاجل اللاعب الدولي الفرنسي ريبري يقترب من الانضمام لنادي #الاتحاد الموسم القادم#برنامج_الخيمة #KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وسينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

ولم يتوصل “ريبيري” إلى اتفاق مع إدارة النادي البافاري بشأن تجديد عقده حتى الآن.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن اللاعب صاحب الـ34 عامًا يريد البقاء مع البافاري، وإنهاء مسيرته في النادي الألماني.