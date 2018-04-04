فهد المرادسي حكمًا لمباراة الهلال والأهلي.. وغيابات بالجملة في صفوف الفريقين

قررت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين فهد المرداسي حكمًا لـ”كلاسيكو” الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعاون حكم الساحة المرداسي المساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السبت المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 25 (قبل الأخيرة) بالدوري.

وجاء قرار اللجنة بتكليف الطاقم السعودي الدولي، تقديراً لنجاحهم في الفوز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بترشيحهم ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم 2018.

????| لجنة الحكام تكلف المرداسي والشلوي والعبكري بإدارة مواجهة الأهلي والهلال ضمن #الدوري_السعودي_للمحترفين.. pic.twitter.com/vnqHr2hryf — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٤ أبريل، ٢٠١٨

في السياق ذاته يشهد “كلاسيكو” الحسم بين الأهلي والهلال، المقرر إقامته السبت المقبل، غيابات بارزة في صفوف الفريقين.

ويغيب عن صفوف الهلال 4 لاعبين هم حسن كادش وعبدالله الحافظ وكارلوس إدواردو ونواف العابد بسبب الإصابة، فيما تضاءلت فرصة مشاركة سلمان الفرج بسبب إصابته أيضاً، ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركة إيزكويل سيروتي من عدمها في المواجهة.

على الجانب الآخر، يغيب عن صفوف الأهلي الثنائي حمدان الشمراني، وكلاوديمير ديس سوزا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر.