سيروتي يثير القلق قبل مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تعرض الأرجنتيني إيزكويل سيروتي، لاعب نادي الهلال السعودي، لإصابة في عضلة الفخذ، وتوجّه إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة، على أن تتضح نتائجها، اليوم الأربعاء، قبل المباراة المقبلة الهامة ضد الأهلي.

وكان سيروتي تعرض لشد عضلي قبل مواجهة العين الإماراتي آسيوياً، أجبرت مواطنه خوان براون مدرب الهلال على إبعاده عن هذه المباراة.

وأثارت إصابة اللاعب مخاوف الهلاليين من تضاؤل فرصة مشاركته في المواجهة الحاسمة أمام النادي الأهلي السعودي في الـ7 من أبريل الحالي في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي على إثرها سيتحدد بطل الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر أن سيروتي انضم رسمياً إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبدعم مادي من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وشارك معه في 6 مباريات بمنافسات الدوري السعودي سجل خلالها هدفاً واحداً أمام الباطن.