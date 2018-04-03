نادٍ إنجليزي ينافس الهلال على المدرب البرتغالي جوزيه غوميز

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي، البرتغالي جوزيه غوميز بات مطلوبًا بشدة لقيادة عددٍ من الأندية الإنجليزية، إضافة لنادي الهلال.

وبحسب ما نقلت صحيفة “noticiasaominuto” البرتغالية فإن نادي إيبسويتش تاون، النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي هو النادي الأكثر رغبة بضم المدرب مع أندية إنجليزية أخرى، إضافة إلى نادي الهلال.

وقالت الصحيفة إن المدرب حقق نجاحات أكثر من رائعة في الكرة السعودية مع التعاون ولفترة قصيرة مع الأهلي، علمًا بأنه سبق له التدريب في إسبانيا، والمجر، واليونان، ودرّب في البرتغال كلًا من: بنفيكا، وبورتو، وأفيس، وموريرينس.

ويتولّى تدريب الهلال حاليًا بصورة مؤقتة المدرب خوان براون عقب إقالة الأرجنتيني رامون دياز، حيث سيقود الهلال مدربًا آخر عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك استعدادًا لبداية الموسم المقبل.