بعد خروج نادي الهلال من دوري أبطال آسيا.. تركي آل الشيخ يدعم مجلس إدارة “الزعيم”

دعم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بتصريحات قوية.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: “إدارة الأمير نواف بن سعد من الإدارات الناجحة وأي إخفاق لا يجب أن يلغي نجاحه شخصيًا.. وسأظل داعمًا له ولعمله.. وسيبقى نادي الهلال كبيرًا بجماهيره ورجالاته وإنجازاته”.

وكان بن سعد تعرض لانتقادات شديدة وهجوم قوي؛ وذلك بعد خروج الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن الهلال كان خسر من نادي العين الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجمع الهلال فقط نقطتين خلال خمس مباريات من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

إدارة الأمير نواف بن سعد من الإدارات الناجحة وأي إخفاق لا يجب أن يلغي نجاحه شخصيا وسأظل داعما له ولعمله .. وسيبقى نادي الهلال كبيرا بجماهيره ورجالاته وانجازاته ???????????????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 3, 2018

وتعرض نادي الهلال للخسارة في آخر جولتين من مرحلة دور المجموعات، حيث هُزم من نادي الريان القطري بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الرابعة والتي أقيمت في قطر، كما تعرض الزعيم للخسارة، بالأمس، من نادي العين في المباراة، والتي أقيمت في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

فاز الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، وتحت قيادة مدربه السابق، الأرجنتيني رامون دياز.