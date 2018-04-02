مباراة الأهلي وتراكتور في دوري أبطال آسيا.. ريبروف يتحدث عن “مرحلة الحصاد”

تعادل الأهلي السعودي في آخر مباراتين له في دوري أبطال آسيا، لكنه لا يزال في صدارة المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، وفوزه على تراكتور سازي الإيراني في جدة، غدًا الثلاثاء؛ سيمنحه بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

وسيكون الصراع الأشد في المجموعة بين الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي، ولكل منهما خمس نقاط ويلتقيان في الدوحة، بعد غد الثلاثاء، أيضًا.

وإذا عاد الجزيرة منتصرًا من العاصمة القطرية؛ فإنه سيكون قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل، رغم أن فوزه وهزيمة الأهلي أمام تراكتور سازي سيترك كل الاحتمالات مفتوحة.

وقال سيرجي ريبروف المدير الفني للأهلي السعودي، إن الفريق حاليًا في مرحلة الحصاد التي تتطلب تركيزًا شديدًا.

وينافس الأهلي على لقب الدوري السعودي قبل مباراتين من نهاية المسابقة.

وخسر الراقي مباراة قبل نهائي بطولة كأس الملك أمام الفيصلي ليودع المسابقة.

وأشار ريبروف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تراكتور سازي، إلى أن الأهلي سيواجه فريقًا قويًا، يرغب في التأهل، مشددًا على أن فريقه في حاجة للفوز من أجل حسم تذكرة التأهل للدور التالي قبل مباراة الهلال الحاسمة في الدوري المحلي.