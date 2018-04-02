محمد الدعيع يكشف للمرة الأولى عن علاقة سامي الجابر باعتزاله وخروجه من نادي الهلال (فيديو)

نفى محمد الدعيع، عميد لاعبي العالم ولاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، عن علاقة زميله النجم سامي الجابر بقصة اعتزاله وخروجه من “الزعيم”.

وقال الدعيع ، خلال ظهوره في برنامج الخيمة عبر شاشة KSA SPORTS، مساء الأحد: “أقسم بالله أنني اعتزلت بمحض إرادتي رغم محاولات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال، في تلك الفترة إثنائي عن القرار والاستمرار في الملاعب”.

واستكمل الحارس السابق حديثه، مشيرًا إلى تحقيقه جميع الألقاب محليًا وخارجيًا والمشاركة في كأس العالم.

يذكر أن الدعيع كان أعلن اعتزاله في موسم 2010، ليطوي مسيرة ناصعة بالذهب والبطولات استمرت 22 عامًا.

وكان للدعيع دور كبير في الإنجازات الهلالية، حيث ساهم في ثلاثة بطولات آسيوية مختلفة، وكذلك بطولات محلية وعربية ودولية إلى جانب حصوله على ألقاب شخصية كثيرة كان آخرها تتويجه بلقب حارس القرن وعميد لاعبي العالم بالإضافة إلى اختياره ضمن أفضل 10 حراس في تاريخ اللعبة.