مباراة الاتحاد والباطن.. 4 عوامل قادت “العميد” لنهائي كأس الملك

حصد نادي الاتحاد تذكرة التأهل لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين بعد فوزه الساحق على حساب الباطن بنتيجة 6-2 ، مساء الأحد ، في دور الأربعة للبطولة.

وأصبح الاتحاد على موعد مع الفيصلي في اللقاء النهائي ببطولة كأس الملك بعد أن تخطى عقبة الباطن بسداسية وقدم عرضاً طيباً أسعد جماهيره.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز العوامل التي ساعدت عميد الأندية السعودية للتأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك.. في السطور القادمة:

الدوافع القوية

امتلك لاعبو الاتحاد الدوافع القوية من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل خاصة أن الجماهير كانت غاضبة على مدار الموسم من تراجع النتائج.

وعانى الاتحاد خلال الموسم الحالي من تذبذب النتائج وضياع المحاولات على المرمى باستمرار مما أدى لابتعاده عن المنافسات في بطولة الدوري مما جعل الفريق يدخل موقعة الباطن في نصف نهائي كأس الملك باحثاً عن شئ واحد وهدف محدد وهو التأهل.

ونجح لاعبو الاتحاد مرتين في العودة للمباراة بعد التأخر وبأقصى سرعة وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة.

عودة فيانويفا

لعبت عودة التشيلي كارلوس فيانويفا إلى صفوف نادي الاتحاد بعد الإصابة لفترة دوراً كبيراً في حصد الفوز على حساب الباطن.

وسجل فيانويفا هدفاً في الدقيقة 6 بجانب هدف آخر من ضربة جزاء بخلاف كثرة تحركاته في وسط الملعب ودوره في توزيع الكرات.

الحلول المختلفة

نجح المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد في إيجاد حلول مختلفة للتغلب على أزمة العقم التهديفي من جانب الثنائي التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبد المنعم “كهربا”.

وتمكن سييرا من منح الحرية للاعبي الوسط التشيلي كارلوس فيانويفا وعبد الرحمن الغامدي وفهد الأنصاري من أجل الدعم بقوة وخلخلة دفاعات الباطن.

وأكد عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن الاتحاد قدم مباراة رائعة واستغل فارق الخبرة بين لاعبيه ولاعب الباطن.

وأوضح أن الاتحاد استفاد من عودة العقل المفكر كارلوس فيانويفا الذي يمثل جزءاً كبيراً من القوة الهجومية الضاربة للفريق.

التفوق البدني

تفوق لاعبو الاتحاد بدنياً بشكل واضح على حساب الباطن خاصة في الربع ساعة الأخيرة.

وظهرت الفوارق البدنية بوضوح لصالح الاتحاد خاصة أن الفريق تفوق بشكل كبير في الثلث ساعة الأخيرة وسجل 4 أهداف وسط تراجع واضح للباطن.