سامي الجابر يعلق على أرقام عبدالرحمن الغامدي المبهرة في مباراة الاتحاد والباطن

أبدى سامي الجابر نجم ومدرب الهلال الأسبق، إعجابه الشديد بأرقام عبدالرحمن الغامدي مهاجم نادي الاتحاد السعودي، والذي قاد فريقه لاكتساح الباطن بسداسية، والصعود لنهائي كأس الملك.

وقال الجابر في تغريدة له تعقيبًا على تألق الغامدي: “عبدالرحمن الغامدي ما شاء الله عليه يمتلك إمكانيات عالية منذ بروزه وهو يثبت أنه صاحب حلول لفريقه غيبته الإصابات كثيرًا”.

وأضاف: “إذا اهتم بنفسه سيغني الاتحاد عن الحاجة لمهاجم أجنبي”.

عبدالرحمن الغامدي ما شاء الله عليه يمتلك امكانيات عالية منذ بروزه وهو يثبت انه صاحب حلول لفريقه غيبته الاصابات كثيراً

اذا اهتم بنفسه سيغنى الاتحاد عن الحاجة لمهاجم اجنبي — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١ أبريل، ٢٠١٨

وتألق عبدالرحمن الغامدي أمام الباطن، بعد أن سجل هدفين وصنع آخر، وحصل على ركلة جزاء، بالإضافة إلى صناعته أربع فرص محققة، أهدرها زملاؤه.

وأحرز الاتحاد خمسة أهداف في 22 دقيقة ليسحق الباطن 6-2 اليوم الأحد ويضرب موعدًا مع الفيصلي في نهائي كأس الملك، حيث تأخر الاتحاد بهدف البرازيلي جليهمي شيتيني، وأدرك فيلانويفا التعادل بعدها بثلاث دقائق من تسديدة من حافة منطقة الجزاء.

وأعاد البرازيلي جوناثان بينتيس الباطن للمقدمة في الدقيقة 62 لكن عبدالرحمن الغامدي أدرك التعادل مجددًا في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فيلانويفا وبعدها بأربع دقائق جعل النتيجة 3-2 بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف التونسي أحمد العكايشي الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 77، وأحرز فيلانويفا قبل النهاية بدقيقتين ليحرز هدفه الشخصي الثاني والخامس للاتحاد، واختتم عبدالعزيز العرياني السداسية في الوقت بدل الضائع.