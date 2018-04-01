فهد المرداسي يدير مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك‎

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه قرّر تعيين حكم محلي لإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الاتحاد والفيصلي.

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه قرّر تعيين طاقم حكام مكوّن من حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، على أن تتم إقامة المباراة على ملعب مدينة الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل أيام للمشاركة بكأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وصعد نادي الاتحاد إلى المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا دراميًا بنتيجة 6/2 على الباطن في نصف النهائي، في حين أطاح الفيصلي بالنادي الأهلي بعدما تغلب عليه 1/0 ليضرب موعدًا مع نادي الاتحاد.

يشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد المباراة النهائي، علمًا بأن نادي الاتحاد أحرز اللقب 8 مرات، آخرها كان العام 2013، بينما لم ينجح الفيصلي بتحقيق اللقب من قبل.