صدمة في النادي الأهلي بسبب معلول.. والبدري يستبعد عبدالله السعيد

تلقّى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري صدمة قوية، بعد الإصابة التي تعرض لها التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لنهائيات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق عن مدة غياب علي معلول، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم الأحد.

وقال طبيب الأهلي خلال تصريحات صحفية:”معلول يعاني من التواء في كاحل القدم، ويغيب لمدة 3 أسابيع عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية مع الفريق”.

ويشعر الجهاز الفني للأهلي بالقلق من غياب معلول عن مواجهة الفريق الأولى أمام الترجي التونسي في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بداية شهر مايو المقبل.

من جانب آخر استبعد حسام البدري عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق من قائمة الأهلي التي ستخوض لقاء طنطا غدًا في بطولة الدوري العام بناء على قرار لجنة الكرة في النادي بتجميد اللاعب حتى رحيله نهاية الموسم الحالي بعد قيامه بتوقيع عقود رسمية للزمالك قبل تمديد تعاقده مع الأحمر.

،وأعلن البدري قائمة فريقه لمواجهة طنطا، حيث ضمت 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ورمضان مصطفى، وحسام غالي وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وأيمن أشرف، ومحمد نجيب، وأجايي، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وأزارو، ومروان محسن، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وباكا، وأحمد حمودي، وصبري رحيل، وأحمد حمدي، وكريم نيدفيد.