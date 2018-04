نجل مورينيو ينضم إلى الجهاز الفني لمانشستر يونايتد

انضم نجل جوزيه مورينيو إلى الجهاز الفني لمانشستر يونايتد على مقاعد البدلاء، خلال الفوز على سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وجلس جوزيه جونيور، المعروف باسم زوكا بين أفراد عائلته، إلى جوار الجهاز الفني ليونايتد، وكان معه مايكل كاريك القائد الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي، ما يشير إلى إمكانية عمله في التدريب بعد نهاية الموسم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا قد أعلن في وقت سابق أنه سيعتزل في نهاية الموسم، بعد أن عانى من مشاكل في القلب والدوار خلال المباريات، ويعطي مورينيو الفرصة لكاريك لبداية مسيرته مدربًا.

وأظهرت صورة بثها كاريك عقب المباراة زوكا يرتدي الزي الكامل للطاقم الفني ليونايتد عقب المباراة، إذ علق قائد مانشستر يونايتد قائلًا” خضت تجربة مختلفة اليوم استمتعت بها كثيرًا، إنها جزء من عملية طويلة للتعلم، والأكثر أهمية اقتناص الثلاث نقاط”.

Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted ⚽⚽????⚫ pic.twitter.com/aWwVoTHzKe

— Michael Carrick (@carras16) ٣١ مارس، ٢٠١٨