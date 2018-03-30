مباراة الأهلي السعودي والفيصلي.. حمدان الشمراني يخرج عن الروح الرياضية في كأس الملك‎ (فيديو)

تعرض حمدان الشمراني، لاعب النادي الأهلي السعودي، للطرد من حكم مباراة فريقه أمام الفيصلي بسبب الخشونة واللعب بقوة وصلت إلى حد الإيذاء مع لويس غوستافو لاعب الخصم.

وأشهر الحكم الكارت الأحمر للشمراني في الدقيقة 96، بعد أن استطاع غوستافو من المرور منه بمهارة فنية عالية في مشهد مكرر من الكرة التي مر بها قبل لعبها عرضية لصناعة هدف اللقاء الوحيد.

في آخر ثواني المباراة.. حمدان الشمراني يخرج عن الروح الرياضية ويتلقى بطاقة حمراء#الفيصلي_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/hvu2LdhdD2 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

وتأهل فريق الفيصلي للمرة الأولى في تاريخه للمباراة النهائية، بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بتغلبه على الأهلي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه زي إدواردو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، عندما توغل لويس غوستافو من الناحية اليمنى، وسدد الكرة لتصطدم بمعتز هوساوي، لتعود إليه مرة أخرى قبل أن يمررها إلى إدواردو، الذي سدد الكرة، لكن سعيد المولد أبعد الكرة، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو التي أوضحت أن الكرة عبرت المرمى ليعلن عن تقدم الفيصلي بالهدف الأول.