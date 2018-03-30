محمد الشلهوب يُهدي محمد صلاح قميصه بناء على طلب النجم المصري (صورة)

تلقى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدية من محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال السعودي، وهي عبارة عن “قميصه الخاص”.

وكان صلاح قد طلب قميصا تذكاريًا من الشلهوب، بعدما شارك اللاعب في ودية النادي الأهلي المصري ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو ما استقبله النجم الهلالي بترحاب شديد.

وتسلم النجم المصري هدية الشلهوب، حيث صرح صلاح في وقت سابق أنه يعتبر نجم نادي الهلال من أقرب اللاعبين إلى قلبه، بالإضافة إلى أنه أبرز اللاعبين السعوديين خلال السنوات الماضية.

ووقع الشلهوب على القميص الخاص به، وأرسله إلى صلاح، يوم الجمعة.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 28 هدفًا.