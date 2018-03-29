صحيفة إنجليزية: لماذا انضم محمد السهلاوي إلى تدريبات مانشستر يونايتد؟

اهتم الإعلام الإنجليزي بتواجد محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر والمنتخب السعودي في مركز تدريب فريق مانشستر يونايتد، وطرح أسئلة حول تواجده في الفريق.

وشرحت بعض وسائل الإعلام البريطانية كصحيفة “ميرور” سبب تواجد مهاجم المنتخب السعودي في تدريبات فريق مانشستر يونايتد، مؤكدة أن رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية بعثه لفترة تدريبية؛ ليكون جاهزًا للمشاركة رفقة منتخب بلاده بكأس العالم القادمة في روسيا.

واهتمت الصحف البريطانية بأرقام محمد السهلاوي باعتباره أحد هدافي تصفيات كأس العالم السابقة رفقة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والإماراتي أحمد خليل، كما أشارت “ميرور” إلى أنه هداف مميز حيث وقع 26 هدفًا لمنتخب بلاده في 33 لقاء.

وأكدت الصحيفة أن من سوء حظ السهلاوي أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لا ينوي ضمه للفريق في الموسم القادم، رغم كونه هدافًا مميزًا.