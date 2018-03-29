تركي آل الشيخ يحدد المقصودين من تغريدة ياسر القحطاني (صور)

تركي آل الشيخ يحدد المقصودين من تغريدة ياسر القحطاني (صور)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شن إعلاميون سعوديون هجومًا لاذعًا على ياسر القحطاني في أعقاب مقطع الفيديو الشهير الذي وصف فيه عددًا كبيرًا من الإعلاميين السعوديين بأنهم مجرد “إمعات”، وأن آراءهم الرياضية تأتي من تغريدات المستشار تركي آل الشيخ وأنهم لا يخالفونها.

ونشر اللاعب تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “إمعات، كاد المريب أن يقول خذوني” ورد عليه تركي آل الشيخ قائلًا: “أتوقع يقصد الروقي – المريسل – جستنية – البكيري – التويجري – توفيق الخليفة – سامي القرشي … وآخرون إحساس ونسيت وليد الفراج”.

ونشر آل الشيخ تغريدة فيها صورة للقحطاني وهو يوجه السهام، وهي الاحتفالية المعروفة له بعد تسجيل الأهداف حيث قال: “في قلب كل إمعة”.

وقال الإعلامي جمال عارف: “ليه نزعل من ياسر القحطاني عندما يهاجم الإعلاميين، خلوووه يأخذ راحته ويطقطق بدل ما يجلس فاضي، جحدت اللي ياما وقفوا معاك وساندوك”.

ودشنت الجماهير وسمًا حمل عنوان #كلنا_مع_ياسر_ضد_الإمعات، حيث قال الإعلامي متعب العواد: “بعد تغريدة ياسر القحطاني كل الزملاء شغالين (وايرلس)”.

وقال فهد العيسى: “دائمًا أهداف القناص موجعة، أتفق في كثير مما قاله وأختلف في جزئية صغيرة فقط”.

وكتب الإعلامي فارس السبيعي: “صحيح أن ياسر أفضل مهاجم بعد ماجد وسامي، فقد بريقه مؤخرًا؛ إلا أنه أصاب في رأيه بخصوص إعلاميي بلاط صاحب المعالي #امعات .. أحييك يابو عبدالعزيز على شجاعتك”.

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