تركي آل الشيخ يحدد المقصودين من تغريدة ياسر القحطاني (صور)

شن إعلاميون سعوديون هجومًا لاذعًا على ياسر القحطاني في أعقاب مقطع الفيديو الشهير الذي وصف فيه عددًا كبيرًا من الإعلاميين السعوديين بأنهم مجرد “إمعات”، وأن آراءهم الرياضية تأتي من تغريدات المستشار تركي آل الشيخ وأنهم لا يخالفونها.

ونشر اللاعب تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “إمعات، كاد المريب أن يقول خذوني” ورد عليه تركي آل الشيخ قائلًا: “أتوقع يقصد الروقي – المريسل – جستنية – البكيري – التويجري – توفيق الخليفة – سامي القرشي … وآخرون إحساس ونسيت وليد الفراج”.

ونشر آل الشيخ تغريدة فيها صورة للقحطاني وهو يوجه السهام، وهي الاحتفالية المعروفة له بعد تسجيل الأهداف حيث قال: “في قلب كل إمعة”.

وقال الإعلامي جمال عارف: “ليه نزعل من ياسر القحطاني عندما يهاجم الإعلاميين، خلوووه يأخذ راحته ويطقطق بدل ما يجلس فاضي، جحدت اللي ياما وقفوا معاك وساندوك”.

ودشنت الجماهير وسمًا حمل عنوان #كلنا_مع_ياسر_ضد_الإمعات، حيث قال الإعلامي متعب العواد: “بعد تغريدة ياسر القحطاني كل الزملاء شغالين (وايرلس)”.

وقال فهد العيسى: “دائمًا أهداف القناص موجعة، أتفق في كثير مما قاله وأختلف في جزئية صغيرة فقط”.

وكتب الإعلامي فارس السبيعي: “صحيح أن ياسر أفضل مهاجم بعد ماجد وسامي، فقد بريقه مؤخرًا؛ إلا أنه أصاب في رأيه بخصوص إعلاميي بلاط صاحب المعالي #امعات .. أحييك يابو عبدالعزيز على شجاعتك”.

في قلب كل امعه ???????? pic.twitter.com/JwKxxbhSb8 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

اللي فهمته هو :

إذا ما تنتقد رئيس الهيئة و تخالفه

فأنت إمعة ،، هل فهمي صحيح ؟ #كلنا_مع_ياسر_ضد_الامعات — موجز الأخبار ???????? (@KSA24) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

@Y20

لماذا صب بعض الإعلاميين جم غضبهم على ياسر القحطاني حينما ذكر وجود إمعات إعلاميه برغم أنه لم يحدد أسماء معينه — فهد السميّح (@F_Alsmaihy) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

المفروض احترام رأي الكابتن @Y20 سواء اختلفت معه أو اتفقت #كلنا_مع_ياسر_ضد_الامعات — ياسر النازح (@Yasir_Alnazih) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

لن ينزعج من تغريدة ياسر القحطاني سوى المقصودين فيها @Y20 pic.twitter.com/fcnncQ9ZkE — Mustafa agha (@mustafa_agha) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

من حق ياسر القحطاني أن يقول رأيه، وواجب الإعلام “السلطة الرابعة” أن يقدم نقداً موضوعياً محترماً.

معظم الذين كانوا رموزا لنشر الفوضى والتعصب تحولوا إلى النقيض بطريقة فجة وهزلية، فيما البقية من النقاد الموضوعيين تحولوا لأقلية مسحوقة. — سلطان السيف ???????? (@SultanAlsaif) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

ليه نزعل من #ياسر_القحطاني عندما يهاجم الاعلاميين !

خلوووه يأخذ راحته ويطقطق بدل مايجلس فاضي !

جحدت اللي ياما وقفوا معاك وساندوك ! — جمال عارف (@jamal_arif1) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

صحيح ان ياسر افضل مهاجم بعد ماجد وسامي فقد بريقه مؤخراً الا انه اصاب في رأيه بخصوص اعلامي بلاط صاحب المعالي #امعات .. احييك يابو عبدالعزيز على شجاعتك ???? https://t.co/O3YJmzvGDA — فارس السبيعي (@falsubaie86) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

بعد تغريدة ياسر القحطاني كل الزملاء شغالين (وايرلس)..!???? #كلنا_مع_ياسر_ضد_الامعات — متعب العواد (@motabalawwd) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

#كلنا_مع_ياسر_ضد_الامعات دائماً أهداف القناص موجعة ???????? أتفق في كثير مما قاله وأختلف في جزئية صغيرة فقط ???????? — فهد العيسى (@fahad_alessi) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

#كلنا_مع_ياسر_ضد_الامعات

كلام ياسر في الصميم ???????? واول قالوا :

اتبع مبكينك ولا تتبع مضحكينك — مثيب المطرفي (@Muthieb) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

وعاد القنّاص #ياسر_القحطاني للتهديف ولكن في مرمى الإعلاميين الرياضيين … من غضب من الهدف الحُرّاس !! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) ٢٨ مارس، ٢٠١٨