الفيفا يعلن حكام كأس العالم بينهم 5 عرب (صور)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، اليوم الخميس، قائمة الحكام الذين سيقودون مباريات كأس العالم التي تقام الصيف المقبل في روسيا.

اختارت لجنة حكام الفيفا 36 حكمًا و63 حكمًا مساعدًا يمثلون 46 دولة لإدارة مباريات كأس العالم روسيا 2018.

وضمت القائمة الثلاثي السعودي فهد المرداسي حكم الساحة، والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.

في حين اختار الاتحاد الدولي الحكم جهاد جريشة، كممثل وحيد لمصر في كأس العالم.

كما ضمت القائمة 3 حكام عرب وهم: الجزائري عابد شريف مهدي، والإماراتي محمد عبدالله، والبحريني نواف شكرالله.

وتبدأ البطولة في 14 يونيو المقبل بمباراة السعودية وروسيا في المباراة الافتتاحية، على أن يقام النهائي في 15 يوليو

ويلعب منتخبا السعودية ومصر في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا وأوروغواي.

أعلن FIFA اليوم عن أسماء 36 حكم و 63 حكم مساعد لإدارة مباريات نهائيات #روسيا2018

التفاصيل وقوائم الحكام هنا ⬅ https://t.co/wGzkQhncuD pic.twitter.com/zUbdNPCFTs — @fifaworldcup_ar ???? (@fifaworldcup_ar) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

من جهته، بارك تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اختيار الفيفا 3 حكام سعوديين للمشاركة في مونديال روسيا.

وقال آل الشيخ: “كمواطن سعودي فخور جدًا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي، عبدالله الشلوي، محمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا، ومن موقعي كمسؤول سعيد جدًا باختيارهم، وأبارك لهم وأتمنى أن يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل”.

كمواطن سعودي فخور جدا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي، عبد الله الشلوي، محمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا، ومن موقعي كمسؤل سعيد جدا باختيارهم وابارك لهم واتمنى ان يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

يذكر أن فهد المرداسي يُعد واحدًا من الحكام البارزين على الساحة، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويحمل شارة التحكيم الدولية منذ العام 2011، وأدار العديد من المباريات في بطولة كأس آسيا 2015، كما قاد نهائي كأس العالم للشباب 2015.

كما شارك الحكم مؤخرًا في ورشة عمل الحكام الدوليين المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، خلال الفترة من 25 -30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 36 حكمًا هم الأبرز لقيادة مباريات المونديال.