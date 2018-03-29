ياسر القحطاني مهاجم نادي الهلال يصف إعلاميين سعوديين بـ”الإمعات”.. وتركي آل الشيخ يرد عليه (فيديو)

شن مهاجم نادي الهلال السعودي، الدولي السابق ياسر القحطاني هجومًا عنيفًا على عديد من الإعلاميين السعوديين دون أن يسمي أحدًا منهم؛ عقب هجومهم على المنتخب السعودي بسبب خسارتهم من بلجيكا برباعية نظيفة وديًا، معتبرهم مجرد إمعات.

وخسر المنتخب السعودي أمام بلجيكا في تجربة ودية استعدادًا لكأس العالم بأربعة أهداف دون رد في بروكسل.

وقال القحطاني عن هؤلاء الإعلاميين: “لا يتحدثون بشيء إلا تأييدًا للمستشار تركي آل الشيخ فقط”.

كان آل الشيخ قد هاجم لاعبي المنتخب السعودي عقب الخسارة الكبيرة أمام بلجيكا.

ونشر القحطاني مقطع فيديو له على صفحته بسناب شات قال فيها :”معظم الإعلاميين باستثناء واحد أو اثنين فقط، مجرد إمعات .. رأيهم في الغالب يكون مرتبط برأي المستشار تركي آل الشيخ وإنهم لا يملكون الجرأة للتعبير عن الرأي الخاص بهم “.

وطالب القحطاني من هؤلاء الإعلاميين الاحتذاء بآل الشيخ في جرأته حينما يبدي رأيه، مطالبًا إياهم بنقل وجهة نظرهم الشخصية للجمهور لا لتبني وجهة نظر رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موجهًا كلامه لياسر القحطاني، اليوم الخميس، ” شفت سنابتك … معك حق”.