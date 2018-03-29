الشيخ صالح المغامسي يجيز إفطار لاعبي المنتخب السعودي خلال معسكر كأس العالم (فيديو)

أجاز الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمملكة العربية السعودية، إفطار لاعبي المنتخب السعودي خلال معسكر كأس العالم.

وسيتواجد لاعبو المنتخب السعودي خارج المملكة خلال الاستعداد لكأس العالم التي ستنطلق الصيف المقبل، وسيتعارض موعدها مع شهر رمضان.

وتشارك السعودية في مجموعة تضم مصر وروسيا صاحبة الأرض وأوروغواي، بعد أن عادت لكأس العالم بعد غياب خلال بطولتي 2010 و2014.

وقال المغامسي في تصريحات للتلفزيون السعودي :”لاعبو المنتخب السعودي يجوز لهم الإفطار أثناء سفرهم لكأس العالم، وعليهم أن يحتسبوا لرفع شأن الإسلام.”.

وأثارت مسألة صيام أو إفطار لاعبي المنتخب السعودي الجدل في المملكة كلما تطرق الأمر إليها.

وفي مصر، قال هيكتور كوبر مدرب الفراعنة إنه لن يجبر أي لاعب على الإفطار خلال الاستعداد لكأس العالم تاركًا الحرية للاعبين.