مستشفى ألماني يهدد بمقاضاة نادي النصر السعودي.. تعرف على القصة

تتجه إحدى المستشفيات الألمانية لمقاضاة نادي النصر السعودي بسبب مماطلته في دفع تكاليف العملية الجراحية التي أجريت للاعب الفريق سامي النجعي في وقت سابق.

ونشر الإعلامي السعودي ناصر الهاجري بعد نشره الوثيقة من المستشفى أن التكاليف لا تتخطى الـ 50 ألف ريال مبديًا تعجبه من عدم سداد الإدارة السابقة لتلك المستحقات.

مازالت قضية لاعب نادي #النصر

سامي النجعي مستمره مع المستشفى في #المانيا

كلي ثقه في معالي المستشار والأستاذ سعود السويلم رئيس نادي النصر في إنهاء مشاكل الأندية في الخارج وتقليص عدد القضايا على الأندية السعودية

فيديو جديد من

Dr. Med. Ulrika Muschaweck@Turki_alalshikh @SSuwailm pic.twitter.com/WQIg5VlCtm — ناصرالهاجري (@N_alhajri03) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

فاتورة اللاعب سامي النجعي لاعب نادي #النصر لم تدفع حتى الأن ،

المبلغ بسيط. pic.twitter.com/2s3fZPgq0C — ناصرالهاجري (@N_alhajri03) ١٤ مارس، ٢٠١٨

إعلاميون نصراويون أوضحوا أن إصابة اللاعب كانت أثناء تواجده مع منتخب الشباب وأن اتحاد الكرة هو من أدخله المستشفى وأنه من تكفل بالعملية وليس النصر.

وأعاد الإعلامي متعب العواد نشر تغريدة للاتحاد السعودي لكرة القدم كان يتحدث فيها عن علاج اللاعب في المستشفى وأن العملية تابعة لاتحاد الكرة وليس النصر.