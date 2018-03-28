مستشفى ألماني يهدد بمقاضاة نادي النصر السعودي.. تعرف على القصة

مستشفى ألماني يهدد بمقاضاة نادي النصر السعودي.. تعرف على القصة

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

تتجه إحدى المستشفيات الألمانية لمقاضاة نادي النصر السعودي بسبب مماطلته في دفع تكاليف العملية الجراحية التي أجريت للاعب الفريق سامي النجعي في وقت سابق.

ونشر الإعلامي السعودي ناصر الهاجري بعد نشره الوثيقة من المستشفى أن التكاليف لا تتخطى الـ 50 ألف ريال مبديًا تعجبه من عدم سداد الإدارة السابقة لتلك المستحقات.

إعلاميون نصراويون أوضحوا أن إصابة اللاعب كانت أثناء تواجده مع منتخب الشباب وأن اتحاد الكرة هو من أدخله المستشفى وأنه من تكفل بالعملية وليس النصر.

وأعاد الإعلامي متعب العواد نشر تغريدة للاتحاد السعودي لكرة القدم كان يتحدث فيها عن علاج اللاعب في المستشفى وأن العملية تابعة لاتحاد الكرة وليس النصر.

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