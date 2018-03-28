رغم الهزيمة برباعية.. نواف التمياط يكشف عن إيجابيات مباراة السعودية وبلجيكا

كشف نواف التمياط، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، عن أن هناك اجتماعًا سيتم عقده مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للأخضر، للحديث معه عن أسباب الهزيمة الثقيلة أمام بلجيكا، مساء الثلاثاء.

وكان منتخب السعودية خسر برباعية دون رد من المنتخب البلجيكي في مباراة أقيمت في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا، المنتخب كان تعادل يوم الجمعة الماضي مع المنتخب الأوكراني بهدف لكل فريق.

ويخوض المنتخب السعودي مبارياته في كأس العالم، ضمن منتخبات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا كلًا من مصر وروسيا وأوروغواي.

وقال التمياط في تصريحات تلفزيونية: “لعبنا أمام المنتخب الخامس في العالم، المباريات الودية للاستفادة وكشف الأخطاء، منتخبات كثيرة تخسر خلال المواجهات التجريبية، ونعمل على تلافي جميع الأخطاء قبل المونديال”.

وتابع: “وضحت بعض الملامح التي سيبني عليها المدرب نهجه في قادم الأيام، وسنناقش بيتزي في كثير من الأمور عقب نهاية المعسكر”.

وواصل نائب الاتحاد السعودي حديثه عقب خسارة تجربة بلجيكا الودية برباعية: “الإعداد للمونديال ليس فنيًا فقط، هناك إعداد نفسي أيضًا”.

من جانبه، وجه محمد نور، نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، رسالة إلى لاعبي الأخضر.

وكتب نور، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر “خسرنا اليوم من بلجيكا في مباراة تجريبية، الهدوء ومواصلة العمل برؤية واضحة، سيكون المستقبل أفضل بمشيئة الله”.

وأضاف: “إخواني اللاعبين لا تفكروا في الخسارة بأقل النتائج، وإنما ليكن تركيزكم، أن تقدموا المستوى لتحققوا الفوز، وحينها ستكون الأمور جيدة بإذن الله”.

وتعتبر الهزيمة، هي الثانية للسعودية، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بعد السقوط أمام العراق، بنتيجة 4-1، في حين فاز معه الأخضر على مولدوفا 3-0، وتعادل 1-1 ضد أوكرانيا.