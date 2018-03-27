أهداف مباراة السعودية وبلجيكا.. لوكاكو يتقدم لأصحاب الأرض بثنائية (فيديو)

تقدم روميلو لوكاكو بهدف للمنتخب البلجيكي أمام نظيره السعودي، خلال المباراة التي تقام على ملعب “الملك بودوان” في مدينة بروكسل البلجيكية، ضمن رحلة إعداد الأخضر لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا في شهر يونيو المقبل.

واستلم لوكاكو الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد أرضية في شباك المنتخب السعودي.

وأحرز لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

خاض المنتخب السعودي مؤخرًا مباراة ودية ضد أوكرانيا، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة بلجيكا في رحلة الإعداد للمونديال.

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم في روسيا برفقة منتخبات: مصر، وأوروغواي، وروسيا “البلد المستضيف”.