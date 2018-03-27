مباراة السعودية وبلجيكا.. فواز القرني يتصدى لتصويبة قوية (فيديو)

أنقذ فواز القرني، حارس منتخب السعودية، مرماه من هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، في المباراة التي تجمع الفريقين، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018.

واستقبل لاعب بلجيكا الكرة داخل منطقة جزاء الأخضر وصوّبها قوية، ولكن القرني كان للكرة بالمرصاد.

ويحل “الأخضر” ضيفًا على المنتخب البلجيكي، في مباراة ودية دولية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وأدخل بيتزي 4 تعديلات على التشكيلة التي دفع بها أمام أوكرانيا خلال التعادل (1-1) يوم الجمعة الماضي في إسبانيا، إذ دفع بمعتز هوساوي، وحسن معاذ، وحسين المقهوي، بدلًا من أسامة هوساوي، وياسر الشهراني، ويحيى الشهري، إضافة إلى فواز القرني في حراسة المرمى بدلًا من ياسر المسيلم.

وقبل مباراة السعودية وبلجيكا، لعب الأخضر الأول أمام أوكرانيا في إسبانيا، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات: روسيا، وأوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 أمام البلد المضيف، فيما يتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة مع منتخبات: إنجلترا، وتونس وبنما.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2018 مع منتخبات: إنجلترا، وتونس، وبنما.

ويسعى منتخب بلجيكا إلى الاستفادة من مباراة الأخضر، وذلك أملًا بتحقيق الفوز، وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الأخضر المركز السادس في التصنيف القاري، بينما يحتل الـمركز الـ 69 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لشهر مارس.