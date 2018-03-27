حقيقة إدارة الحكمة الجميلة كارلوينا بوجار لمباراة السعودية وبلجيكا (صور وفيديو)

تناقل سعوديون أخبارًا عن تعيين الحكمة البولندية الجميلة كارلوينا بوجار لإدارة مباراة السعودية مع بلجيكا الودية التي تقام اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم روسيا 2018.

وصنعت كارلوينا بوجار البالغة من العمر “20 سنة” الحدث على المواقع الاجتماعية؛ بعدما ارتفع عدد متابعيها بشكل قياسي في فترة وجيزة، وذلك بعد نشرها صورة لها تقود أحد لقاءات كرة القدم في بولندا.

وتدرس الشابة الحسناء القانون في جامعة كراكوف البولندية، وتدير لقاءات لكرة القدم كحكم ساحة، رغم كونها لا تتجاوز 20 سنة.

ونشرت كارولينا صورة لها من أحد اللقاءات، وهي الصورة التي أسهمت في زيادة عدد متابعيها بشكل كبير في وقت قياسي، ووصفت من طرف الصحافة البولندية بالحكمة الحسناء.

وبدأت ظاهرة الحكام النساء تزداد في كرة القدم الأوروبية، وتصل لمستوى الصفوة، خصوصًا في ألمانيا، حيث أدارت إحدى الحكمات لقاء في الدوري الألماني الدرجة الأولى.

وبالبحث تبين لـ “إرم نيوز” أن المباراة سيديرها الحكم السلوفيني ماتيج جوغ ويعاونه كل من ماتيج زونيتش، ومانويل فيدالي.

وأدارت كارولينا قبل يومين مباراة ودية كحكم مساعد.