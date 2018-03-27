أعظم رويال رامبل.. جون سينا يصطدم بتريبل اتش في السعودية

أعلن الموقع الرسمي لاتحاد المصارعة الترفيهية، wwe، عن مواجهة تحدث للمرة الأولى منذ 10 سنوات كاملة، ستكون المملكة العربية السعودية أرضًا لها حينما تحتضن أعظم رويال رامبل يوم الـ27 من أبريل المقبل.

ويلتقي جون سينا وتريبل اتش وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ عام 2010 في حدث” أعظم رويال رامبل” الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بالإضافة الى ذلك سيشهد عرض أعظم رويال رامبل نزال سلالم على لقب الانتركونتننتال بين سيث رولينز وفين بالور وذا ميز وساموا جو، حيث سيتم تعليق لقب اللقب فوق الحلبة و أول نجم يقوم بتسلق السلم وأخذه سيصبح الفائز والبطل.

كما سيشهد العرض أيضًا نزالًا على لقب راو للزوجي بين ذا هاردي بويز وشيموس وسيزارو.

ودعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة تركي آل الشيخ، والسيد فينس مكمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE والمملكة العربية السعودية، المشجعين من حول العالم للاحتفال بهذا الحدث الفريد الذي سيشهد نزال يجمع بين 50 نجمًا يشاركون في أعظم رويال رامبل بالإضافة إلى سبع نزالات على ألقاب مختلفة.

وسيكون بإمكان الجمهور رؤية مجموعة من النجوم بمن فيهم رومان رينز، أي جاي ستايلز، برون سترومان، ذا نيوداي، راندي أورتن، براي وايت، شنسكي ناكامورا.

وسيقدم عرض “أعظم رويال رامبل” الأول من نوعه ترفيهًا عائليًا لكل المشجعين في الشرق الأوسط، ويعتبر الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية بعقد وقعه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة.