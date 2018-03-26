أهداف مباراة الهلال والشباب الودية.. فوز كاسح للزعيم يثير الجدل (شاهد)‎

أثار فوز الهلال بنتيجة 9/1 على منافسه الشباب في مباراة ودية، اليوم الإثنين، الكثير من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بسداسية نظيفة، تناوب على تسجيلها المغربي أشرف بن شرقي، والفنزويلي جيملن ريفاس “هاتريك”، ومحمد البريك، والأرجنتيني إيزيكيل سيروتي، في الدقائق (11 و12 و16 و23 و28 و31).

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال ثلاثية أخرى، عبر ياسر القحطاني، والسوري عمر خربين، والمغربي أشرف بن شرقي، في الدقائق (51 و55 و58)، قبل أن يسجل الشباب هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 70.

وعبّر الكثير من المتابعين عن صدمتهم من النتيجة بغض النظر عن كونها مباراة ودية، إذ قال مغرد على “تويتر”: إن على إدارة الشباب أن توفر دكتورًا متخصصًا في علم النفس الرياضي للتعامل مع اللاعبين بعد الخسارة.

#الهلال_الشباب

لازم الإداره تهتم بالتهيئه النفسيه

للاعبين

واحضار دكتور متخصص نفساني رياضي — عبدالله التويجري (@a05055144) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

وسخر آخر من النتيجة بالقول: إن عدد أهداف المباراة تجاوز عدد جماهير الشباب التي حضرت المباراة.

عدد الأهداف اللي سجلها الهلال

تجاوزت عدد جماهير الخصم — طوشي (@6oshi) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

وسخر مغرد من الهلال رغم فوزه بـ 9 أهداف وكتب: “صواريخ الحوثي مثل مشاركة الهلال في آسيا، ما منها فائدة، إزعاج وهالة إعلامية وفي الأخير خسران”.

صواريخ الحوثي مثل مشاركة الهلال في آسيا.. مامنها فائدة إزعاج وهالة إعلامية وفي الأخير خسران ????

#الهلال_الشباب — ماريو النصراوي (@000Mryo) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

وغرد مشجع لنادي الشباب بغضب وقال: “مهزلة الآن تحدث، فيلم (هندي) آخر بطله الفرع وضحيته الأساس، مباراة ودية أي نعم، ولكنها لطخت سمعة نادي الشباب.

عندما تكون النتيجة 9/1 فبالتأكيد ذلك دعم غير مسبوق للفريق “نفسيًا” من أجل لقاء الأهلي، ألم أقل لك مهززززلة”.

مهزله … الان .. تحدث

فيلم ( هندي ) .. اخر

بطله .. الفرع .. وضحيته الاساس

مباراة ودية .. اي نعم .. ولكنها لطخت سمعه نادي الشباب

عندما تكون النتيجة ٩-١ في بالتأكيد ذلك دعم غير مسبوق للفريق ” نفسيا ” من اجل لقاء الاهلي – الم اقل لكم .. مهززززلة .. هههههههههههههه #الهلال_الشباب — الكاتب الرياضي بندر بن جلاله (@bookbandae) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

اهداف مباراة الهلال والشباب 9-1 مباراه وديهhttps://t.co/Ft8QDJk8pf — ريتويت هلالي (@rt_4hilal) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

#الهلال_الشباب الفرع متفق مع الاصل خلونا نسجل فيكم كثير علشان يخاف الاهلي ههههههههههههههههههه والله راح يمردغوكم الملوك لا تحاولون ياطواقي لو تفوزون على البروستد بعشرين داعسينكم داعسينكم — ياسر الشهري (@Alnassr1122m) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

حتى و ان كانت مباراة #الهلال_الشباب ودية ففوز #الهلال بنتيجة 1/9 يعطيني مدلول واحد فقط و هو أن رؤيتي الفنية بأن الهلال أفضل فريق هجومي صحيحة ، و هذا يؤكد لي ما ذهبت إليه متحدياً بأن #الدوري_هلالي

على فكرة

الأماني شي و الواقع شي

لهذا مسألة حسم الدوري للهلال مجرد مسألة وقت

. pic.twitter.com/nEBC1Dz4dE — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

#الهلال_الشباب

الدقيقه ١١ : ١ – ٠ بنشرقي

الدقيقه ١٢ : ٢ – ٠ ريفاس

الدقيقه ١٦ : ٣ – ٠ البريك

الدقيقه ٢٣ : ٤ – ٠ ريفاس

يعني عشاننا مانشوف المباراه مبدعين ولا كيف؟ — ياسر غرايمز (@Ylll5) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

الهلال جلد الشباب ٩ اهداف

واحتمال تزيد عن أكثر من ٩ ولكن الشباب ما انسحب بالرغم

إنها ودية اعرف لكم نادي أكل ٦ من الشباب

وانسحب ???????????????????????????? #الهلال_الشباب pic.twitter.com/k0yUVpRC6Q — ترڪي™ (@10turki) ٢٦ مارس، ٢٠١٨