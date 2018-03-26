أهداف مباراة الهلال والشباب الودية.. فوز كاسح للزعيم يثير الجدل (شاهد)‎

أهداف مباراة الهلال والشباب الودية.. فوز كاسح للزعيم يثير الجدل (شاهد)‎

المصدر: فريق التحرير

أثار فوز الهلال بنتيجة 9/1 على منافسه الشباب في مباراة ودية، اليوم الإثنين، الكثير من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بسداسية نظيفة، تناوب على تسجيلها المغربي أشرف بن شرقي، والفنزويلي جيملن ريفاس “هاتريك”، ومحمد البريك، والأرجنتيني إيزيكيل سيروتي، في الدقائق (11 و12 و16 و23 و28 و31).

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال ثلاثية أخرى، عبر ياسر القحطاني، والسوري عمر خربين، والمغربي أشرف بن شرقي، في الدقائق (51 و55 و58)، قبل أن يسجل الشباب هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 70.

وعبّر الكثير من المتابعين عن صدمتهم من النتيجة بغض النظر عن كونها مباراة ودية، إذ قال مغرد على “تويتر”: إن على إدارة الشباب أن توفر دكتورًا متخصصًا في علم النفس الرياضي للتعامل مع اللاعبين بعد الخسارة.

وسخر آخر من النتيجة بالقول: إن عدد أهداف المباراة تجاوز عدد جماهير الشباب التي حضرت المباراة.

وسخر مغرد من الهلال رغم فوزه بـ 9 أهداف وكتب: “صواريخ الحوثي مثل مشاركة الهلال في آسيا، ما منها فائدة، إزعاج وهالة إعلامية وفي الأخير خسران”.

وغرد مشجع لنادي الشباب بغضب وقال: “مهزلة الآن تحدث، فيلم (هندي) آخر بطله الفرع وضحيته الأساس، مباراة ودية أي نعم، ولكنها لطخت سمعة نادي الشباب.

عندما تكون النتيجة 9/1 فبالتأكيد ذلك دعم غير مسبوق للفريق “نفسيًا” من أجل لقاء الأهلي، ألم أقل لك مهززززلة”.

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