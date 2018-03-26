“الدوري الكويتي أصعب من الإسباني”.. فهد الأنصاري نجم نادي الاتحاد السعودي يثير الجدل بتصريحاته (فيديو)

أثار النجم الكويتي فهد الأنصاري، لاعب نادي الاتحاد السعودي، الجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب آرائه في أحد اللقاءات التلفزيونية بالكويت.

وقال الأنصاري: “الدوري الكويتي بالطبع أصعب من الإسباني، وهذه الجملة قالها من قبل لاعبين كبار مثل تراوري وسليم بن عاشور، قالوا اللعب غريب، ولا أقول أنه عشوائي، لكن في الملعب تركز عشان تستلم حتى الكرة”.

وعن المقارنة بين النجمين ليونيل ميسي والأسطورة دييغو مارادونا، شدد: “رأيي أن ميسي أفضل من مارادونا، واللي يقولون إن مارادونا أفضل ما شاهدوا ميسي، واللي يشوف ميسي ويرى بعده مارادونا راح يعود لميسي، وأنا نفسي بحب إي سي ميلان ولا أشجع برشلونة، ولكن ميسي أحسن هداف وأفضل صانع ألعاب، ومارادونا أسطورة ونجم لا أحد يختلف عليه، ولكن المقارنة مع ميسي ظالمة”.

وعن علاقته بنادي الاتحاد، أشار: “أنا مستمر مع الاتحاد الموسم المقبل؛ حال رغبت إدارة النادي بذلك، أنا في أسوأ مبارياتي جماهير الاتحاد تدعمني، لذلك لهم الأولوية حال طلبوا بقائي”.

وتحدث عن اللاعب فهد المولد، قائلًا: “مشتاق له وإن شاء الله يرجع من الدوري الإسباني قريبًا، وأتمنى أن تكون خطوة موفقة لكل اللاعبين السعوديين المحترفين”.