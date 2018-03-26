تصريحات ماهر الكنزاري مدرب أحد تثير غضب جماهير نادي الهلال (فيديو)

تصريحات ماهر الكنزاري مدرب أحد تثير غضب جماهير نادي الهلال (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أثار ماهر الكنزاري، مدرب نادي أحد غضب جماهير نادي الهلال السعودي، بعدما أعلن أنه يتمنى فوز نادي أحد بلقب دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

وقال الكنزاري في تصريحات تلفزيونية إن النادي الأهلي هو الأجهز حاليًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى فوز الراقي بلقب دوري المحترفين السعودي بما أنه أهلاوي.

ويحل أحد ضيفًا على الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي والتي قد تكون حاسمة في حسم لقب المسابقة إذا ما تعادل الأهلي والهلال خلال مباراتهما المقبلة أو حقق الأهلي الفوز.

ويتقدم الهلال على الأهلي بفارق نقطة واحدة قبل نهاية الدوري المحلي بجولتين.

واتهمت جماهير الهلال، مدرب أحد، بمحاباة الأهلي قبل مباراتهما بما يعني إمكانية التخاذل خلال المباراة.

وقال محلل ksa sports سعود الصرامي تعليقًا على تصريحات الكنزاري :”هذا التصريح يضر بعدالة المنافسة بين الهلال والأهلي و لذا لزم تدخل لجنة الانضباط والأخلاق..في قول الفصل.. والله من وراء القصد”.

وقال الناقد الرياضي السعودي عبدالرحمن القرني :”مدرب أحد ماهر الكنزاري يتمنى فوز الأهلي ببطولة الدوري .. ومواجهة الحسم فيما لو تعادل المتنافسان (الأهلي والهلال ) في مواجهتما الأخيرة أمام فريقه .. حقيقة هذه أمنية لا تحتمل حسن النية أبدًا ؟!!”.

وعلق فيصل ابوثنين على قناة ksa sports  “ماهر الكنزاري أخطأ”.

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