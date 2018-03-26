تصريحات ماهر الكنزاري مدرب أحد تثير غضب جماهير نادي الهلال (فيديو)

أثار ماهر الكنزاري، مدرب نادي أحد غضب جماهير نادي الهلال السعودي، بعدما أعلن أنه يتمنى فوز نادي أحد بلقب دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

وقال الكنزاري في تصريحات تلفزيونية إن النادي الأهلي هو الأجهز حاليًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى فوز الراقي بلقب دوري المحترفين السعودي بما أنه أهلاوي.

حوار ماهر الكنزاري مدرب نادي أحد مع #صدى_الملاعب pic.twitter.com/XhQSsa2xP6 — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) March 24, 2018

ويحل أحد ضيفًا على الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي والتي قد تكون حاسمة في حسم لقب المسابقة إذا ما تعادل الأهلي والهلال خلال مباراتهما المقبلة أو حقق الأهلي الفوز.

ويتقدم الهلال على الأهلي بفارق نقطة واحدة قبل نهاية الدوري المحلي بجولتين.

واتهمت جماهير الهلال، مدرب أحد، بمحاباة الأهلي قبل مباراتهما بما يعني إمكانية التخاذل خلال المباراة.

وقال محلل ksa sports سعود الصرامي تعليقًا على تصريحات الكنزاري :”هذا التصريح يضر بعدالة المنافسة بين الهلال والأهلي و لذا لزم تدخل لجنة الانضباط والأخلاق..في قول الفصل.. والله من وراء القصد”.

هذا التصريح يضر بعدالة المنافسة بين #الهلال_الآهلي و لذا لزم تدخل #لجنة_الانضباط_والأخلاق..في قول الفصل.. و الله من وراء القصد pic.twitter.com/WJIHRlgWQI — سعود الصرامي (@L9arami) March 26, 2018

وقال الناقد الرياضي السعودي عبدالرحمن القرني :”مدرب أحد ماهر الكنزاري يتمنى فوز الأهلي ببطولة الدوري .. ومواجهة الحسم فيما لو تعادل المتنافسان (الأهلي والهلال ) في مواجهتما الأخيرة أمام فريقه .. حقيقة هذه أمنية لا تحتمل حسن النية أبدًا ؟!!”.

وعلق فيصل ابوثنين على قناة ksa sports “ماهر الكنزاري أخطأ”.