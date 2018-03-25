هل يعاني مصطفى فتحي لاعب نادي التعاون السعودي من إصابة مزمنة؟ (فيديو)

كشف مصطفى فتحي، جناح نادي الزمالك المعار للتعاون السعودي، عن تفاصيل إصابته وموعد عودته للملاعب وحجم رضاه عن تجربته الاحترافية بالسعودية.

وكان مصطفى فتحي سافر لألمانيا مؤخرًا من أجل الاطمئنان على إصابته في القدم اليسرى، وتأكد عدم حاجته للتدخل الجراحي.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: “كل موسم أعاني من إصابة طويلة، وما يثار بشأن معاناتي من إصابة مزمنة غير صحيح بالمرة”.

وأضاف: “سأعود لتدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي بعد 5 أو 6 أيام، لا يوجد أي صحة لخضوعي لتدخل جراحي.. الأمر كله عبارة عن رشح والتهابات في الركبة. لا يوجد أمر خطير”.

وتابع “إحصائياتي الرقمية مع التعاون جيدة، ولكنني لست راضيًا 100% عن التجربة بسبب الإصابة”.

وأكمل: “إصابتي في الزمالك كانت تخص قدمي اليمنى، لكن حاليًا أعاني من إصابة في القدم اليسرى، والإصابة ليس لها أي علاقة بما حدث لي في الفريق الأيض”.

وواصل: “في أول مباراة لي بالموسم لعبت وتحاملت على نفسي رغم الإصابة، وبالتالي عانيت من التهابات ورشح في الركبة، لكن الطبيب الألماني أكد لي أن الأمور تسير على ما يرام”.

ولعب مصطفى فتحي 9 مباريات هذا الموسم مع التعاون ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

مصطفى فتحي شارك في 120 مباراة مع الزمالك منذ بداية مشواره مع الفريق الأول، ونجح في تسجيل 22 هدفًا وصناعة 12 أخرى.

وحصد مصطفى فتحي 5 ألقاب مع الزمالك. لقب الدوري مرة والسوبر مرة والكأس 3 مرات.