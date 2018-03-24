هل يعود ليو بوناتيني لتدعيم صفوف نادي الهلال السعودي الموسم المقبل؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أنها تعتزم استعادة محترف الفريق، البرازيلي ليو بوناتيني، المعار لولفرهامبتون الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وبات اللاعب يتعرض لانتقادات لاذعة من جماهير فريقه عقب فشله في تسجيل أي هدف للفريق منذ ديسمبر الماضي، في 19 مباراة عقب بدايته النارية مع الفريق، التي سجل فيها 12 هدفًا في 20 مباراة.

وكان الهلال قد أعار اللاعب للنادي الإنجليزي مطلع الموسم الحالي نظير مليوني ريال، مع أولوية الشراء للنادي الإنجليزي نظير 5 مليون يورو حال تألقه.

وكانت شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية قد أشارت إلى أن ليو بوناتيني أبدى رغبته في الاستمرار مع النادي أطول فترة ممكنة ولا يفكر حاليًا في العودة للهلال السعودى بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن بوناتيني سعيد بتجربته الإنجليزية ولا يرغب في إنهاء مسيرته مع “الذئاب” حاليًا.

ويعتلي ولفرهامبتون صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، ويخوض صراعًا قويًا من أجل التأهل للبريميرليغ والظهور مع الكبار فى الموسم المقبل.

من جهة أخرى، من المنتظر أن يعود اللاعب كارلوس إدواردو إلى الرياض الأسبوع المقبل، على أن تكون مشاركته في باقي مباريات فريقه على حسب رؤية الجهازين الطبي والفني في النادي.

وكان إدواردو قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية أمام فريق أوراوا ريدز الياباني.