أهداف مباراة السعودية وأوكرانيا.. فهد المولد يحوّل تأخر “الأخضر” لتعادل (فيديو)

أهداف مباراة السعودية وأوكرانيا.. فهد المولد يحوّل تأخر “الأخضر” لتعادل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نجح فهد المولد في إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي في مرمى أوكرانيا، وحوّل تأخر فريقه إلى تعادل، خلال المباراة الودية التي تقام بين الفريقين استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018.

تقدم المنتخب الأوكراني عن طريق ارتيم كرافتس من رأسية قوية، وتعادل فهد المولد بنفس الطريقة.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ودية أمام أوكرانيا، مساء الجمعة، على هامش معسكر الأخضر في إسبانيا استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل في روسيا.

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