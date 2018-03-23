تركي آل الشيخ يجبر دوري بلس على استبعاد الفنانة مروة سالم من استوديو مباراة السعودية وأوكرانيا (صور)‎

تركي آل الشيخ يجبر دوري بلس على استبعاد الفنانة مروة سالم من استوديو مباراة السعودية وأوكرانيا (صور)‎

المصدر: فريق التحرير

رفض تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تواجد الفنانة مروة سالم في استوديو “دوري بلس” لتحليل مباراة السعودية وأوكرانيا، مساء اليوم الجمعة.

ورد آل الشيخ على تغريدة نشرها حساب دوري بلس على تويتر أعلن خلالها تواجد مروة سالم لتحليل المباراة :” لا الإخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط! استديو غير مقبول… استغرب بعض التصرفات!”.

ونشر آل الشيخ صورة له وهو يضع يده على رأسه، في إشارة إلى غضبه من استدعاء مروة سالم لتحليل المباراة.

وبالفعل لم تتواجد مروة سالم في ستوديو المباراة.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ودية أمام أوكرانيا، مساء الجمعة، على هامش معسكر الأخضر في إسبانيا استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل في روسيا.

وعلق الناقد الرياضي تركي الغامدي على ما حدث :”وجود الفنانة مروة سالم في الاستوديو التحليلي لمباراة منتخبنا مع اوكرانيا عبر تطبيق دوري بلس ذكرني بهذه “الشطحة” من قناة ٢٢”.

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