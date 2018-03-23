تركي آل الشيخ يجبر دوري بلس على استبعاد الفنانة مروة سالم من استوديو مباراة السعودية وأوكرانيا (صور)‎

رفض تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تواجد الفنانة مروة سالم في استوديو “دوري بلس” لتحليل مباراة السعودية وأوكرانيا، مساء اليوم الجمعة.

ورد آل الشيخ على تغريدة نشرها حساب دوري بلس على تويتر أعلن خلالها تواجد مروة سالم لتحليل المباراة :” لا الإخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط! استديو غير مقبول… استغرب بعض التصرفات!”.

ونشر آل الشيخ صورة له وهو يضع يده على رأسه، في إشارة إلى غضبه من استدعاء مروة سالم لتحليل المباراة.

وبالفعل لم تتواجد مروة سالم في ستوديو المباراة.

لا الاخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط! استديو غير مقبول … استغرب بعض التصرفات! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

بعد ماشفت الاستديو!!! pic.twitter.com/SS9L8WRaq7 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ودية أمام أوكرانيا، مساء الجمعة، على هامش معسكر الأخضر في إسبانيا استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل في روسيا.

#تركي_ال_الشيخ_يوبخ_دوري_بلس على أساس إنه ما كان عارف إن دوري بلس بتستضيف مروة سالم في الاستديو التحليلي لمباراة السعودية..وبفرض عدم علمه كان ممكن بتلفون يلغي الاستضافة لكن يحب يسوي أكشن وشوفوني أنا حامي الفضيلة pic.twitter.com/zRhr42kndy — راقي الملكي (@safe_alahli54) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

وعلق الناقد الرياضي تركي الغامدي على ما حدث :”وجود الفنانة مروة سالم في الاستوديو التحليلي لمباراة منتخبنا مع اوكرانيا عبر تطبيق دوري بلس ذكرني بهذه “الشطحة” من قناة ٢٢”.