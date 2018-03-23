مباراة السعودية وأوكرانيا.. انتقادات حادة للملعب والنقل التلفزيوني

انتقد عدد كبير من الجماهير، ملعب مباراة السعودية وأوكرانيا الودية، بسبب سوء حالة الملعب، وعدم الاحترافية في النقل التلفزيوني.

والمباراة تقام على ملعب “البلدي لمربيا”، حيث هطلت أمطار كثيرة، تسببت في إغراق أرضية الملعب بالمياه، ما تسبب بتعطيل اللعب أكثر من مرة، وعدم التحكم في اللعب بسبب تراكم تلك المياه.

كما حدث قطع في شباك المرمى قبل المباراة، وتم إصلاحها قبل أن يطلق الحكم صافرته.

ووجهت الجماهير سهام نقدها إلى الإخراج التلفزيوني، السيئ، حيث تقوم كاميرا واحدة بنقل اللقاء من جهة واحدة، ولا يوجد أي زوايا أخرى للتصوير.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ودية أمام أوكرانيا مساء الجمعة على هامش معسكر الأخضر في إسبانيا استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل في روسيا.

الملعب لا يساعد، لا توجد مساحات للاختراق، و حتى لاعبي الأطراف إذا أرادوا الاختراق سيواجهون صعوبة . #السعودية_أوكرانيا — محمد العسكر (@mohammedbinask3) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

إصابات أتوقع من أرضية الملعب والأمطار #السعودية_أوكرانيا — ๛Śãâď Ω̴l-asmǻri (@yazanlllll) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

#السعودية_أوكرانيا لا ملعب ولا إضاءة ولا تصوير ولا حتى في كورة بتتلعب — هاني عبد المقصود (@hani_sobhee) ٢٣ مارس، ٢٠١٨