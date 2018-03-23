الاتحاد السعودي يرد على طارق كيال بشأن تأجيل مباراة الأهلي والفيصلي (صورة)

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على طارق كيال، نائب رئيس النادي الأهلي، بعد مطالبته بتأجيل مباراة الفريق أمام الفيصلي، في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وطالب كيال بتأجيل المباراة خوفًا من تأثر الحالة البدنية للاعبين، حيث يتواجد لاعبو الأهلي الدوليون في معسكر المنتخب السعودي بإسبانيا، وينتهي 27 مارس قبل 3 أيام فقط من مباراة الفريق أمام الفيصلي.

وسيخرج الأهلي بعد ذلك لمواجهة تركتور سازي الإيراني، 3 إبريل في دوري أبطال آسيا.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا قال فيه: إن إدارة الأهلي وكذلك الهلال كانتا على علم مسبق بموعد مباراتي الدور نصف النهائي، وتحديدًا في الاجتماع الذي جمع بينهما وبين ممثلي اتحاد كرة القدم، نهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف: “الاتحاد السعودي كان يراعي كثيرًا موعد مباريات الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الخطة الزمنية المعدة مسبقًا للمنتخب الوطني، خوفًا من إجهاد اللاعبين”.

وتابع: “طارق كيال كان نائبًا للأهلي وقتها، ووافق مسؤولو ناديه في وجوده على مواعيد مباريات المربع الذهبي، دون أي اعتراض”.

وأشار الاتحاد إلى تلقيه خطابًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني من محمد شليه ممثلًا عن الأهلي، يتضمن المواعيد المناسبة لمباريات الفريق، وتم خلاله اختيار 30 مارس موعدًا لمواجهة الفيصلي.