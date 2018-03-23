الوليد بن طلال يتكفل بمدرب نادي الهلال السعودي القادم

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن الأمير الوليد بن طلال قد عرض على الأمير نواف بن سعد تكفّله بكافة تكاليف المدير الفني القادم للفريق.

وأوضحت تلك المصادر أن الإدارة الهلالية بدورها بدأت بالبحث عنه، وتؤكد ذات المصادر بأن نية الإدارة في أن يكون المدرب القادم لم يسبق له التواجد في الدوريات الخليجية، كما سيتكفل الأمير الوليد بالتجديد لبعض اللاعبين.

وتنوي الإدارة الهلالية، التعاقد مع مدير فني كبير للفترة المقبلة عقب إقالة الأرجنتيني رامون دياز بسبب تردي نتائج الفريق.

من جهة أخرى، تنوي الإدارة الهلالية التقدم بعرض التجديد للاعب عبد الله عطيف مدة ثلاثة مواسم قادمة عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي، وتؤكد مصادر هلالية بأنه لا توجد أي مشكلة بشأن تجديد اللاعب لتعاقده مع الفريق.