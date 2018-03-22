حارس مغربي على رادار نادي النصر السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها تضع الحارس المغربي، منير المحمدي، حارس نومانسيا الإسباني في حسبانها، حال فشل المفاوضات المعقدة الدائرة حاليًا مع الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس.

وكانت صحف إسبانية قد كشفت أن عرض النصر للحارس الإسباني بلغ 5 ملايين يورو مدة موسمين، على أن يكون كل موسم نظير 2.5 مليون يورو.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات مع كاسياس معقدة؛ بسبب دخول أندية أوروبية في المفاوضات، منها نيوكاسل وريال بيتيس إضافة إلى رغبة بورتو في الاحتفاظ بالحارس.

وفقد المحمدي مكانه أساسيًا في حراسة مرمى الفريق الإسباني، لذلك يفكر جديًا في تغيير المسابقة والانضمام للنادي السعودي حال فشل صفقة كاسياس.