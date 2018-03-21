تسريب صور طاقم المنتخب السعودي في كأس العالم وغضب بين الجمهور

تداول الجمهور الرياضي السعودي صورًا مسربة للطقم الأساسي والاحتياطي الذي سيرتديه “الأخضر”، خلال مشاركته منافسات في كأس العالم روسيا 2018، التي تقام في الفترة بين الـ14 من يونيو والـ15 من يوليو المقبل.

ويظهر الطقمان أحدهما باللون الأخضر والآخر بالأبيض من إنتاج شركة “نايكي” الشهيرة للملابس الرياضية، ويتواجد عليهما شعار المنتخب السعودي.

وأعرب الجمهور عن غضبه بسبب مقارنتهما للطقمين بملابس المنتخب الفرنسي والتي تأتي من إنتاج نفس الشركة حيث يتشابهان في التصميم إلى حد كبير.

وسيلتقي الأخضر مع المنتخب الأوكراني وديًّا، يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري في مدينة ماريبا الإسبانية، حيث يُقام معسكر الأخضر الإعدادي.

وكان منتخب السعودية خاض مباراتين وديتين أمام منتخب مالديف ومنتخب العراق، حيث فاز الأخضر على الأول بثلاثية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، بينما خسر الأخضر في المباراة الثانية من أسود الرافدين برباعية مقابل هدف في لقاء ودي كان أقيم على ملعب البصرة الدولي في العراق.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى في بطولة مونديال 2018 أمام المنتخب الروسي يوم 14 يونيو المقبل، في مباراة ستقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.