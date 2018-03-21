ما الذي يخشاه منتخب السعودية قبل كأس العالم؟

تضم تشكيلة السعودية المتوقع الاعتماد عليها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا العديد من عناصر الشباب والخبرة وبقيادة المدرب الأرجنتيني صاحب الخبرة خوان أنطونيو بيتزي.

ولم تضم تشكيلة السعودية خلال معسكر في مارس آذار اللاعب نواف العابد، لكن من المتوقع أن يكون من العناصر الأساسية عند اللعب في المجموعة الأولى لكأس العالم أمام روسيا صاحبة الأرض وأوروجواي ومصر.

ويعاني العابد (28 عامًا) من إصابة عضلية تعرض لها أواخر العام الماضي؛ ليغيب عن استعدادات الفريق بقيادة بيتزي، لكن المدرب الأرجنتيني قال “العابد من العناصر المهمة لكني رأيت ألا يشارك وأن يبقى مع الجهاز الطبي للمنتخب ليتعرف على الطريقة التي نسير بها”.

وأكد بيتزي أنه لن يستعجل إعلان التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي في كأس العالم، وقال “سننتظر حتى آخر فرصة إلى أن يطلب منا الاتحاد الدولي (الفيفا) الأسماء.

“حاليًا لدينا المزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين الجدد الذين استعدناهم وتعرفنا على بعض اللاعبين من خلال المعسكرين الأول والثاني وهذا مهم بالنسبة لنا في عملية الاختيار أيضًا”.

وبرهن لاعب وسط الهلال على امتلاكه قوة الشخصية، وسجل أربعة أهداف مؤثرة في أوقات حاسمة بمشوار تصفيات كأس العالم.

ولا يمكن أيضًا إغفال أهمية فهد المولد (23 عامًا) أحد أبرز البدلاء في مشوار التصفيات وصاحب هدف التأهل لكأس العالم في مرمى اليابان في استاد الجوهرة المشعة بجدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

لكن قد يعوق تألق المولد مهاجم الاتحاد السعودي السابق غيابه عن خوض المباريات الرسمية مع فريقه الجديد ليفانتي الإسباني، الذي أعُير له ضمن شراكة بين البلدين لتطوير مهارات عدة لاعبين سعوديين.

ويخشى بيتزي من تأثير عدم مشاركة المولد، وكذلك سالم الدوسري لاعب وسط الهلال الذي انتقل إلى فياريال ويحيى الشهري لاعب وسط النصر إلى ليجانيس، على أدائهم خلال البطولة.

لكنه اعتمد عليهم خلال المعسكرات الخارجية التي خاضها استعدادًا للمشاركة الخامسة للسعودية في البطولة العالمية والأولى منذ 2006.

وانتقل الشهري إلى ليغانيس وهو في صدارة أصحاب التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، لكنه قد يفقدها لصالح زميله تيسير الجاسم، وكذلك قد يتراجع مستواه وهذا ما يخشاه بيتزي.

لكن اللاعب البالغ عمره 27 عامًا يدرك تمامًا أنه أمام فرصة تاريخية وعليه اقتناصها؛ لذا سيبذل جهدًا كبيرًا لترك بصمة في البطولة.