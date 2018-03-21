حسين عبدالغني يتحدث عن الاعتزال وحلم المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم

كشف النجم السعودي المخضرم، حسين عبدالغني، المحترف في صفوف فييرا البلغاري، عن حلمه بالمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، متحدثًا في الوقت نفسه عن موعد اعتزاله.

وقال عبدالغني في حواره مع قناة “روتانا خليجية”، مساء الثلاثاء: “مجموعتنا صعبة في كأس العالم وحلمي المشاركة مع الأخضر في المونديال، وسأقاتل في الملعب لكي أصل لهذا الحلم”.

وأضاف صاحب الـ41 عامًا: “كنت متحمسا للمشاركة مع الأخضر في مباراة العراق الودية الأخيرة، ولكن الأندية في أوروبا ترفض ترك لاعبيها في المباريات الدولية غير الرسمية”.

#حسين_عبدالغني:

الشهري والمولد وسالم الدوسري من أفضل اللاعبين في المملكة، وكنت أتمنى أن يلعبوا في دوري أقل قوة لكي يشاركوا بشكل منتظم، وأشكر #هيئة_الرياضة على إتاحة هذه الفرصة للاعبين السعوديين#كورة_روتانا pic.twitter.com/LcpwiSMK2F — خليجية (@Khalejiatv) March 21, 2018

وتأهل المنتخب السعودي لمنافسات كأس العالم 2018، وأوقعته القرعة في المجموعة بجانب روسيا وأوروغواي ومصر.

وأردف: “كنت أتمنى أن يكون كأس العالم بعد عام من الآن، لكي يظهر عمل تركي آل الشيخ (رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية) مع المنتخب والرياضة السعودية، هو رجل لديه طموح ويقدم عملاً نفتخر جميعًا به”.

وواصل: “الشهري والمولد وسالم الدوسري (المنتقلون مؤخرا إلى الدوري الإسباني) من أفضل اللاعبين في المملكة، وكنت أتمنى أن يلعبوا في دوري أقل قوة لكي يشاركوا بشكل منتظم، وأشكر هيئة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة للاعبين السعوديين”.

وأكمل: “لو كنت في سن هؤلاء المحترفين كان يمكن أن أصنع تمثاً للشخص الذي أتاح لي فرصة الاحتراف”.

#حسين_عبدالغني:

موضوع الاعتزال لابد منه ويتبقى لي 10 مباريات مع فريقي وبعدها لكل حادثة حديث ، ولا أفكر في تحقيق بطولة قبل الاعتزال ولكن يحكمني آدائي في الملعب#كورة_روتانا pic.twitter.com/HxvV0mmaQv — خليجية (@Khalejiatv) March 21, 2018

الاعتزال

وعن توقيت اعتزاله، شدد “دائما أتكلم في هذا الموضوع، وموضوع الاعتزال لا بد منه ويتبقى لي 10 مباريات مع فريقي وعقدي سينتهي وبعدها لكل حادثة حديث، ولا أفكر في تحقيق بطولة قبل الاعتزال ولكن يحكمني أدائي في الملعب، سأقيم موسمي بعد نهايته وأرى هل سأستمر أم لا. وكل واحد يحسبها بحساباته الشخصية وأنا فقط أحب لعب كرة القدم، وما يحكمك أداؤك وقدرتك البندية، وإذا كنت قادرًا على العطاء فسأستمر وكرة القدم ليست فيها مجاملة ولكن أرقام وتحليلات وأداء ومحللون يقيمونك”.