إصابة راكان الشملان لاعب نادي النصر السعودي بقطع في الرباط الصليبي مجددًا

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي السعودي عن إصابة راكان الشملان، لاعب نادي النصر، بقطع في الرباط الصليبي، ما استدعى استبعاده من معسكر المنتخب برفقة، سلمان السعيد وعبدالله مجرشي وفيصل أبوبكر وهارون كامارا.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فإن إصابة الشملان حدثت أثناء مباراة فريقه النصر في الدوري الأولمبي، كما تعرض السعيد لنفس الإصابة، ولكن خلال حصة المنتخب التدريبية أمس الإثنين.

????| مدرب المنتخب الأولمبي يستبعد الخماسي راكان العنزي، وسلمان السعيد، وعبدالله مجرشي، وفيصل أبوبكر، وهارون كامارا، ويستدعي الرباعي زيد البواردي، ومتعب البناقي، ونواف الحبشي، وفيصل دارسي. pic.twitter.com/6PIV2SfKJE — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 20, 2018

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها راكان للإصابة بالصليبي، وكانت المرة الأولى في نوفمبر عام 2016.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن قبل بضعة أيام، عن تعاقده مع مدرب نادي الاتفاق سعد الشهري لتدريب المنتخب الأولمبي لمدة عام قابل للتجديد.

وسيتولى سعد الشهري تدريب المنتخب الأولمبي في معسكره في مدينة جدة في الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري؛ حيث سيخوض الأخضر مباراتين وديتين مع المنتخب المصري الأولمبي.

وبعد معسكر جدة سيعود سعد الشهري لقيادة الاتفاق في المباريات المتبقية في الدوري السعودي، ثم يبدأ مهمته الرسمية مدربًا للمنتخب الأولمبي.