الإعلان عن نزالات “أعظم رويال رامبل” في السعودية وموعد طرح التذاكر

تستعد السعودية، لحدث رياضي كبير في عام 2018، باستضافة منافسات أعظم “رويال رامبل” للمرة الأولى في المملكة، وفقًا للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، وفينس مكمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE، وتحتضنها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في يوم الجمعة 27 من شهر أبريل المقبل، بداية من السابعة مساءً.

وستكون الجماهير الرياضية على موعد مثير ومشوق مع أعظم منافسات “رويال رامبل” في تاريخ WWE، حيث ستتضمن 7 مواجهات على ألقاب مختلفة بما فيها بطولة WWE، وبطولة اليونيفرسال وبطولة “الإنتركونتنينتال”، وبطولة الولايات المتحدة وبطولة “راو” للزوجي، وبطولة سماكداون للزوجي، وأخيرًا بطولة كروزرويت، كما ستشهد الفعالية مبارزة لأعظم “رويال رامبل” بمشاركة 50 بطلًا من أبطال WWE.

وستحظى الجماهير الرياضية بمشاهدة أبرز نجوم WWE العالميين عن قرب في مقدمتهم جون سينا، وتربل إتش ورومان رينز، وأي جاي ستايلز، وبرون سترومان، وفريق نيو داي، وراندي أورتن، وبراي وايت، وشنسكي ناكامورا وغيرهم.

التذاكر ستكون متاحة بداية من يوم 31 مارس المقبل، وسيتم خلال الأسابيع القريبة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بتذاكر دخول هذا الحدث الكبير، وكذلك حقوق البث، إضافة لكامل المعلومات المهمة في هذا التجمع الرياضي الكبير.