الإسماعيلي يوافق على بيع دييغو كالديرون إلى نادي النصر السعودي

أتم نادي النصر السعودي اتفاقًا مع الإسماعيلي المصري، على شراء المهاجم الكولومبي دييغو كالديرون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الإسماعيلي خلال تصريحات صحفية: “وافق نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على رحيل المهاجم الكولومبي دييغو كالديرون في نهاية الموسم الحالي للانتقال إلى صفوف النصر السعودي”.

وأضاف المصدر:”سيقوم نادي النصر بدفع 1.5 مليون دولار للإسماعيلي مقابل الاستغناء نهائيًا عن خدمات كالديرون”.

وتابع: “الإسماعيلي رحب أيضًا بانتقال محمود متولي، ومحمد عواد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى الدوري السعودي، وسيتم تلقي عروض خلال الساعات المقبلة للتعاقد مع الثنائي”.

وظهر الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي، بمستوى متميز مع فريقه في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث نجح اللاعب في إحراز 14 هدفًا مع فريقه في بطولة الدوري ليحتل وصافة هدافي الدوري.

وجاء تألق اللاعب مع الدراويش ليجعل نادي النصر السعودي يسعى إلى التعاقد معه في الصيف المقبل، مستغلًا رغبة اللاعب في الرحيل عن قلعة الدراويش في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن دييغو كالديرون قد دخل في مشادة سابقة مع رئيس النادي الإسماعيلي بسبب رفضه الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، ما تسبب في تدخل الأمن للفصل بين الطرفين.