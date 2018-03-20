موعد مباراة السعودية وأوكرانيا الودية والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور السعودي مواجهة ودية مهمة تجمع “الأخضر” أمام نظيره الأوكراني، يوم الجمعة المقبل، في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ويستضيف الملعب البلدي بماريبا في إسبانيا، حيث يستعد المنتخب السعودي حاليًا، مواجهة أوكرانيا، في إطار المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي، للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وسبق أن التقى المنتخبان طوال تاريخهما مرة واحدة فقط، كانت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في مونديال 2006.

وخسر “الأخضر” تلك المواجهة برباعية نظيفة، بدأها أندريه روسول في الدقيقة الرابعة، ثم سيرجي ريبروف (المدير الفني الحالي للنادي الأهلي السعودي)، في الدقيقة 36، ومع انطلاقة الشوط الثاني سجل النجم الكبير أندريه شيفشينكو (مدربهم الحالي) ثالث أهداف أوكرانيا، قبل أن يختتم ماكسيم كالينيتشنكو الرباعية في الدقيقة 84.

المنتخب الأوكراني لن يكون خصمًا سهلًا للأخضر برغم عدم تأهله للمونديال، حيث نافس الفريق بقوة في تصفيات أوروبا المؤهلة والتي تواجد بها في المجموعة بجوار منتخبات كوسوفو، فنلندا، تركيا، كرواتيا، ومنتخب أيسلندا الذي تصدر جدول ترتيب المجموعة وتأهل بشكل مباشر للمونديال، بينما تواجد منتخب كرواتيا في المركز الثاني وتأهل لخوض الملحق الأوروبي ونجح في بلوغ المونديال فيما بعد، بينما حلت أوكرانيا في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن كرواتيا.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والكويت والبحرين والعراق، الثامنة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، 18:30 توقيت غرينتش والمغرب، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ستقوم القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS ببث مباراة السعودية وأوكرانيا، كما أعلنت أنها سوف تنقل كل مباريات الأخضر الودية قبل مواجهات كأس العالم، كما يشترك معها موقع دوري بلس، بصفته الراعي الرسمي لبث المباريات التحضيرية للمنتخب السعودي.