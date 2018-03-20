جماهير نادي الهلال تضغط لإيقاف فيتفا لاعب الأهلي السعودي بسبب هذا التصرف (فيديو)

دشنت جماهير نادي الهلال السعودي هاشتاغ #إيقاف_فيتفا_مطلب؛ للمطالبة بإيقاف صانع ألعاب النادي الأهلي السعودي اليوناني فيتفا قبل مباراة الفريقين يوم 7 أبريل المقبل بالدوري السعودي.

ويلتقي الفريقان بالجولة المقبلة من الدوري السعودي، وهي المباراة التي ستحدد بشكل كبير بطل المسابقة هذا الموسم.

ويتقدم الهلال على الأهلي بفارق نقطة واحدة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ورصدت الكاميرات اعتراض فيتفا على حكم مباراة الأهلي والرائد المساعد بالجولة الماضية من الدوري السعودي.

وطالبت جماهير الهلال بإيقاف اللاعب، على غرار إيقاف سلمان الفرج لاعب الفريق؛ بسبب الاعتراض على الحكم أيضًا.

واتهمت جماهير الهلال لجنة الانضباط، بمحاباة النادي الأهلي منافس الفريق على اللقب، بعد إيقاف الفرج في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة.