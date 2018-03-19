كشف سبب إيقاف صحيفة الرياضي عن العمل

كشف الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز السنيد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن السر وراء إيقاف صحيفة “الرياضي” السعودية عن العمل منذ نحو شهر تقريبًا، إذ قال إن العاملين بالصحيفة لم يتلقوا رواتبهم منذ نحو 6 أشهر.

وقال السنيد مغردًا: “المدعو صلاح البلوي أغلق أمام العاملين في جريدة الرياضي كل الأبواب وتركهم بلا رواتب منذ 6 شهور، تسبب في سوء أحوالهم المعيشية والنفسية، ولا بد من حل عاجل لتسليمهم مستحقاتهم”.

ولم يصدر حتى الآن قرار بشأن الصحيفة، سواء إعلان إيقافها أو عودتها للعمل، حيث تبين أن العاملين فيها رفضوا العمل؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم منذ نحو الستة أشهر الأخيرة.

وكانت الأزمة المالية سببًا أيضًا في إعلان إيقاف صحيفتي النادي وعين اليوم، التابعتين لشركة عكاظ للنشر الإلكتروني.