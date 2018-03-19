أنباء عن إيقاف عدد من الإعلاميين السعوديين.. تعرّف عليهم

قالت صحيفة الرياضية السعودية إن اتحاد الإعلام الرياضي بالتعاون مع الجهات الإعلامية المختصة اتخذوا قرارًا بإيقاف عدد من الإعلاميين عن الظهور التلفزيوني.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضية فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع أنظمة النشر الإعلامي، وبما يضمن عدم تكرار التجاوزات الإعلامية التي وقعوا فيها في ظل رغبة كبيرة تسعى من خلالها المؤسسة الرياضية لإيجاد إعلام رياضي يقوم على المهنية والنقد الهادف.

وشهد برنامج الخيمة على قناة ksa sports السعودية تلاسنًا أمس الأحد، وهو ليس الأول في البرامج الرياضية السعودية.

وقالت مصادر إنه من بين الإعلاميين المهددين بالإيقاف فواز الشريف، وسامي القرشي، وسعود الصرامي ، ومحمد البكيري وعلي الزهراني على خلفية خروجهم في تصريحاتٍ فضائية سابقة تجاوزوا فيها.

وسيكون إيقاف هؤلاء الإعلاميين من خلال منعهم من الظهور على قنوات التلفزيون لفترة لم تحدد بعد.

وترأس اتحاد الإعلام الرياضي بواسطة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبدأ مهامه بعدد من المبادرات أطلقها عقب انعقاد مجلسه للمرة الأولى في يناير الماضي، واستهلها ببرنامج تدريبي استهدف مديري المراكز الإعلامية في دوري المحترفين الأسبوع الماضي، فيما سيتولى إصدار رخصة مزاولة مهنة لمنسوبي الإعلام الرياضي والتي تتيح لحاملها مزاولة المهنة.