نادي الهلال السعودي يحسم مسألة مشاركة كارلوس إدواردو أمام الأهلي

كشفت تقارير صحيفة عن استحالة مشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال السعودي، في مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، والتي تقام في السابع من أبريل المقبل، والتي تعد حاسمة وسيتحدد على إثرها بطل الدوري لهذا الموسم بشكل كبير جدًا.

ووفقًا لما قالته صحيفة “اليوم” السعودية نقلًا عن مصدر مسؤول في نادي الهلال، إن الجهاز الفني نفى عزمه الدفع باللاعب البرازيلي.

وأضاف المصدر: “مسألة المجازفة بلاعب ذي قيمة فنية عالية كإدواردو وهو لم يكمل حتى الآن جاهزيته الطبية بشكل كامل، ضربٌ من الجنون، كلنا يعرف قيمة وإمكانات السوبر إدواردو ومدى حاجة الفريق له في هذه الفترة، ولكن المجازفة بإشراكه أمام الأهلي ربما تحرمنا منه ومن خدماته كثيرًا، فاللاعب لم يكتمل تأهيله بشكل يسمح له بخوض لقاءات مفصلية وحاسمة كموقعة الأهلي المرتقبة، التي تحتاج لجهد مضاعف وتركيز كبير”.

وشدد: “إدواردو انتهى موسمه الحالي مع الهلال بسبب الإصابة وسننتظره مع الكتيبة الزرقاء بحول الله في الموسم المقبل”.

يذكر أن المحترف البرازيلي إدواردو قد أصيب في نوفمبر الماضي بالرباط الصليبي في لقاء الذهاب أمام فريق أوراوا الياباني في دوري الأبطال في نسخته الماضية، التي خسرها الهلال، وخسر معها لاعبه السوبر، الذي كان يمثل مصدر ثقل في الفريق الأزرق.