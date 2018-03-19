كيف رد كارينيو على اقترابه من قيادة نادي النصر السعودي؟ (فيديو)

تداول جمهور نادي النصر السعودي فيديو لأحد المشجعين يوجه سؤالًا صريحًا إلى الأوروغوياني دانيال كارينيو، المدرب السابق لفريق الشباب، بشأن موافقته على قيادة العالمي الفترة المقبلة.

وظهر كارينيو في الفيديو مبتسمًا وحاملًا حقيبته ويبدو أنه في طريقه للسفر، ووجه له المشجع سؤالًا عن احتمال قيادته للنصر، ليرد قائلًا: Maybe (ربما).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، فإن كارينيو، عقد جلسة مع مسؤولي النصر أملًا في موافقته على تسلّم مهمة الإدارة الفنية للأصفر الموسم المقبل خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.

وغادر كارينيو، دبي متجهًا صوب الرياض، لأجل اللحاق بموعد الجلسة التفاوضية مع إدارة نادي النصر، على أن يغادر لاحقًا إلى مونتيفيديو في الأوروغواي لاستكمال إجازته السنوية.

وأضحى كارينيو، مطلبًا عاجلًا لجماهير النصر بعد أن فض نادي الشباب التعاقد معه أخيرًا، عقب الخسارة من النصر بهدف ضمن الجولة المؤجلة من المرحلة الـ18 للدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه من نجح في إعادة الأصفر للبطولات والأمجاد موسم 2014.

وفضلت إدارة نادي النصر التفاوض مع كارينيو في الرياض لعرض رغبتها في عودته من جديد لتدريب الأصفر الموسم المقبل مع وضع الخطوط العريضة للصفقة المنتظرة التي يرغب سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، إنجازها مبكرًا قبل التفرّغ للمتبقي من الملفات الخاصة بتدعيم الفريق.

وينتظر أن تكون إدارة نادي النصر قد حسمت ملف كارينيو، سواء بالتوقيع معه أو صرف النظر عنه نهائيًا مع البحث عن بديل لقيادة الفريق.

وتؤكد المصادر، إلى أن كارينيو، لديه مستحقات مالية عالقة لدى نادي الشباب، حيث تسلّم راتبين فقط من أصل ستة رواتب، فضلًا عن اتفاق بسريان راتبه حتى نهاية الموسم الحالي رغم فسخ التعاقد بين الطرفين.

وكان كارينيو درب النصر نهاية الدور الأول في موسم 2013، وحقق معه نتائج جيدة وموسمًا تاريخيًا للنصراويين توجهًا ببطولة الدوري وكأس ولي العهد موسم 2014، ومازال الجمهور يتذكره خصوصًا مع الأجواء الصاخبة التي عاشها العالمي في موسم “متصدر لا تكلمني”.